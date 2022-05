Máxima reikt Koning Willem I Prijzen uit in Groningen

Koningin Máxima heeft maandagavond de Koning Willem I Prijzen uitgereikt in Groningen. De zogenoemde Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven worden iedere twee jaar toegekend aan een grootbedrijf, een mkb-onderneming en een zaak met een scherpe focus op duurzaam ondernemerschap.

Dit jaar ging chipsfabrikant NXP uit Eindhoven er met de prijs in de categorie grootbedrijf vandoor. De R&D-onderneming Maan Group uit Raalte kreeg de Koning Willem I Prijs in de categorie mkb. De plaquette voor duurzaam ondernemerschap ging naar MUD Jeans uit Amsterdam. Dit is het eerste jeansmerk ter wereld dat de milieu-impact van zijn gehele productportfolio laat berekenen aan de hand van een levenscyclusanalyse en bijvoorbeeld broeken die niet meer gedragen worden, laat terugkomen.

Máxima is erevoorzitter van de organisatie van de Koning Willem I Prijs. Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, reikte de prijzen maandagavond samen met de koningin uit. Twee jaar geleden vond de uitreiking online plaats vanwege corona. Omdat dit zo’n succes bleek, was ook de uitreiking van dit jaar online te volgen.