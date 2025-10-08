Máxima schrijft en deelt complimentjes uit na lancering In je Bol

Koningin Máxima heeft na de opening van het platform In je Bol, waar jongeren met elkaar kunnen praten over hun mentale gezondheid, bij Younity in Utrecht een rondje over het festivalterrein gelopen. Zij nam daar deel aan enkele activiteiten. Ze deelde ook complimentjes uit en maakte in een kleine caravan een foto met de dagvoorzitter.

Op het festival was onder meer een workshop met influencers, waarbij het ging over wat er via dm’s gedeeld wordt en welke rol In je Bol voor jongeren kan spelen. Ook konden bezoekers buttons maken die ze konden opspelden en waarmee ze een gesprek konden starten. Daarnaast was er muziek, werd er gedanst en stond er een karretje waar suikerspinnen werden gemaakt.

Bij de zogeheten complimentenmuur, een soort waslijn waaraan kaartjes hingen met opbeurende teksten, plukte de koningin een kaartje eraf om dit vervolgens aan iemand naast haar te geven. De man in kwestie was verrast door de gift en moest lachen toen de koningin hem het kaartje gaf. Máxima schreef zelf ook een eigen complimentje op en hing dit aan de ‘muur’. Op het kaartje had de koningin “Je eigen bol is al perfect” geschreven.

Hierna maakte Máxima samen met dagvoorzitter Cheyenne Baly, die toezichthouder is bij haar stichting MIND Us, een paar foto’s in een tot fotobooth omgetoverde caravan. Ze poseerden lachend op het bankje voor de camera en toonden trots de fotostrips die uit de machine waren gerold. Máxima stopte haar strip lachend in haar tas en zei dat Baly het “fantastisch” en “heel erg goed” had gedaan als dagvoorzitter.