Máxima schuift aan bij Haags iftar-diner in Kurhaus

Koningin Máxima schuift later deze maand aan bij de jaarlijkse iftar-bijeenkomst van ondernemersvereniging MKB Den Haag. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag bekendgemaakt. De iftar-maaltijd markeert het moment na zonsondergang waarop moslims tijdens de ramadan weer mogen eten. Het diner wordt gehouden in het Kurhaus in Scheveningen.

De bijeenkomst, die plaatsvindt op 26 februari, is bedoeld om diversiteit en saamhorigheid binnen het Haagse bedrijfsleven te onderstrepen. Máxima gaat onder het genot van traditionele gerechten als dadels en soep in gesprek met diverse genodigden. Tijdens het diner worden zo’n vierhonderd gasten samengebracht die verschillende culturele en religieuze achtergronden hebben.

Vorig jaar dineerde de koningin bij een zorginstelling in Amsterdam mee tijdens een iftar-maaltijd. In 2023 deed koning Willem-Alexander hetzelfde in een buurthuis in Rijswijk.