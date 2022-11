Máxima sluit tweede dag staatsbezoek af in bekende jurk

Koningin Máxima heeft de tweede dag van het staatsbezoek aan Griekenland afgesloten in een bekende jurk. De vorstin koos volgens Josine Droogendijk van het blog Modekoningin Máxima voor een japon van Claes Iversen. De rode avondjurk met capemouw droeg de koningin ook al tijdens het staatsbezoek aan Singapore in 2018.

Koning Willem-Alexander en Máxima sloten dinsdagavond af met de traditionele contraprestatie. Met dat vaste onderdeel van een staatsbezoek bedankt het koningspaar voor de gastvrijheid van het bezochte land. Dat deden de koning en koningin in Griekenland met een voorstelling van het Nederlands Dans Theater in Megaron Mousikis in Athene. Onder anderen president Katerina Sakellaropolou woonde de voorstelling bij.

Willem-Alexander en Máxima sluiten hun driedaagse staatsbezoek woensdag af in Thessaloniki, de tweede stad van Griekenland.