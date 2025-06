Máxima snapt ongerustheid over politieke situatie na val kabinet

Koningin Máxima kan zich “goed voorstellen” dat veel mensen zich ongerust maken over de huidige politieke situatie in Nederland. Tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek aan Tsjechië wees ze er echter op dat het land niet volledig stilstaat. “Er zal altijd een demissionair kabinet zijn en die zullen het nog steeds over heel belangrijke zaken hebben.”

“Daarnaast moeten we vertrouwen hebben in de instituties. We hebben hele sterke instituties in Nederland”, vindt Máxima. Volgens haar moet het land daar voorlopig op bouwen.

De koningin liet zich niet verleiden tot een uitspraak of Nederland toe is aan een eerste vrouwelijke premier. “Ik denk dat het heel goed is dat wij door alle processen van het democratisch stelsel zullen gaan om te zien wie er dan komt en wordt gekozen.”