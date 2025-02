Máxima speelt tafelvoetbal bij werkbezoek aan jongerenorganisatie

Koningin Máxima heeft donderdagmiddag een bezoek gebracht aan het clubhuis van Netwerk Nieuw Rotterdam. Deze jongerenorganisatie helpt Rotterdamse jongeren tussen 16 en 27 jaar mentaal weerbaarder te maken. In 2018 bracht de koningin ook al een werkbezoek aan Netwerk Nieuw Rotterdam.

Máxima kreeg bij aankomst uitleg over het zogenoemde Clubbussie, een bus die wordt ingezet bij allerlei activiteiten in Rotterdam. De koningin nam even de tijd om met wat jongeren op de foto te gaan voor de gele bus. Aansluitend ging ze in gesprek met medewerkers van de organisatie en samenwerkende partijen over hoe Netwerk Nieuw Rotterdam is ontstaan en welke toekomstplannen de organisatie heeft.

Na het gesprek was de koningin aanwezig bij de training Sociaal Netwerk. Hierbij kregen en gaven jongeren advies over het opbouwen van een sociaal netwerk. Aansluitend sprak Máxima ook met deelnemers en vrijwilligers van het programma over onder meer hun ervaringen met de organisatie. Tot slot bezocht de koningin de woonkamer van Netwerk Nieuw Rotterdam. Hier kunnen de jongeren ontspannen door bijvoorbeeld te tafelvoetballen. Máxima speelde met een aantal jongeren een potje mee. Ook schoof ze aan bij jongeren die een bordspel speelden.