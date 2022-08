Máxima spreekt met Delftse studenten over mentale gezondheid

Koningin Máxima heeft woensdag met studenten gesproken over onder meer prestatiedruk, stress en eenzaamheid. Zij deed dat tijdens de ontvangstweek voor nieuwe studenten in Delft. De koningin sprak er ook over het belang van verenigingen voor mentaal welzijn.

Samen met minister Dijkgraaf van Onderwijs bracht Máxima woensdagmiddag een bezoek aan OntvangstWeek en het Introduction Programme voor nieuwe studenten in Delft. In Cultuurcentrum X van de TU Delft bezochten zij als eerste een activiteitenmarkt waar startende studenten konden kennismaken met verenigingen en onder meer sport- en cultuuractiviteiten.

Met studenten sprak de koningin vervolgens over al bestaande initiatieven voor mentaal welzijn onder leerlingen. Aansluitend vond er een groepsgesprek plaats met onder meer een studentenpsycholoog, een studieadviseur, een docent en diverse onderzoekers over ieders rol en verantwoordelijkheden in bevorderen van de geestelijke gezondheid.

De koningin bracht haar bezoek in haar rol als erevoorzitter van Mind Us, een stichting die zich er onder meer voor inzet dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid. De OWee, de OntvangstWeek, is de meerdaagse introductie voor alle aankomende eerstejaars-bachelorstudenten van de TU Delft, de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool. Voor master-, uitwisselings- en schakelstudenten organiseert de TU Delft het Introduction Programme (IP).