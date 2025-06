Máxima spreekt met journalisten over persvrijheid en veiligheid

Koningin Máxima heeft bij een bezoek aan Radio Free Europe/Radio Liberty met journalisten gesproken over hun werk. De mediaorganisatie brengt vanuit Praag onafhankelijk nieuws in landen waar de overheid de vrije pers bedreigt en veel desinformatie verspreidt.

Op de nieuwsvloer sprak de koningin met journalisten uit onder meer Iran en Rusland. Ze vroeg hoe zij aan betrouwbare informatie uit Iran komen. Een journalist uit Iran legde uit dat vertrouwen daarin een grote rol speelt. “We hebben geen freelancers of correspondenten in Iran. Maar we hebben mensen die ons informatie sturen. Omdat ze ons vertrouwen. Omdat we een platform bieden aan degenen die er in Iran geen hebben”, zei hij.

De koningin vroeg ook naar de recente ontwikkelingen in de Verenigde Staten, waar Radio Free Europe niet meer kan uitzenden sinds de regering-Trump in maart de financiering stopzette. Máxima vroeg hoofdredacteur Nicola Careem of ze erdoor gefrustreerd was of juist meer vastbesloten. Dat laatste, zei ze. “Dit is niet de eerste keer dat mensen hebben geprobeerd ons te stoppen” en “al onze journalisten zijn eraan gewend te vechten, ondanks de mensen die de waarheid willen vervangen”.

De Tsjechische premier Petr Fiala zegde in maart toe er alles aan te doen om de continuïteit van Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) te waarborgen.

In een van de tv-studio’s van de nieuwsorganisatie sprak de koningin vervolgens over de veiligheid van journalisten. Daar waren ook journalisten van Free Press for Eastern Europe (FPEE) en Exchange Network aanwezig. Een journaliste die in Rusland gevangen heeft gezeten, vertelde over haar ervaringen in een Russische gevangenis na haar arrestatie. Ze zet zich nu in voor journalisten die nog steeds gevangen zijn. “Ik probeer, waar dat mogelijk is, om hen hoop te geven”, zei ze.

Radio Free Europe en Radio Liberty, opgericht in respectievelijk 1949 en 1953, leverden betrouwbaar en lokaal relevant nieuws en analyses aan publiek dat was onderworpen aan communistische propaganda. De organisatie is sinds 1989 gevestigd in Praag en actief in 23 landen.