Máxima spreekt met Oekraïense Julia (12) die lijdt aan kanker

Koningin Máxima heeft woensdag tijdens de opbouwdagen van het Bloemencorso Bloemenstreek in Sassenheim even gesproken met de 12-jarige Julia, die lijdt aan kanker. Het meisje, dat is gevlucht uit Oekraïne en donderdag voor chemotherapie naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht moet, was als uitje even bij de opbouw van de wagens komen kijken.

Julia sprak geen Nederlands, maar per toeval was er iemand aanwezig die kon vertalen voor haar en de koningin. Julia vertelde dat ze ziek is en wordt behandeld in het ziekenhuis voor kinderoncologie, dat is vernoemd naar de koningin. Máxima zei daarop dat alles goed komt, dat het meisje geen betere zorg kon krijgen dan in het Prinses Máxima Centrum en nam samen met de glunderende Julia een foto.

De 12-jarige Oekraïense kwam samen met haar Oekraïense pleegouders en hun elf andere (pleeg)kinderen naar Nederland vanwege de oorlog in hun thuisland. Ze wonen tegenwoordig in de Bollenstreek, waar de Nederlandse Herman en Toos – die samen met Julia en haar pleegzusje Natascha een bezoek brachten aan de opbouw – hun huis beschikbaar stelden voor de familie. Het gezelschap was duidelijk geëmotioneerd door de ontmoeting met de koningin.