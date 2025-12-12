Máxima spreekt met slachtoffers huiselijk geweld: ‘heel dapper’

Koningin Máxima en Suzanne Innes-Stubb, de vrouw van de Finse president, hebben vrijdag persoonlijke verhalen gehoord van nabestaanden van femicideslachtoffers en vrouwen die ervaring hebben met huiselijk geweld. De koningin vond het “heel dapper” dat de ervaringsdeskundigen hun verhaal wilden vertellen. “U bent een enorme inspiratie”, benadrukte ze na afloop van het gesprek in Rijswijk.

De koningin en first lady hoorden onder meer het verhaal van een vrouw die door haar partner werd gestalkt, mishandeld en verkracht. Ook spraken ze met een direct familielid van een vrouw die werd vermoord door haar partner. De man vertelde over haar kinderen, die de dood van hun moeder bewust meemaakten. Máxima wilde weten of de kinderen begeleiding hebben en hoorde dat een van hen mannen als kwaadaardig beschouwt. “Hij moet het voorbeeld hebben van een lieve man”, reageerde ze. De koningin benadrukte dat dit niet altijd een vader, maar ook een “oom of voetbalcoach” kan zijn.

Voorafgaand aan het gesprek ontmoetten Máxima en Innes-Stubb Huri Sahin, burgemeester van Rijswijk en initiatiefnemer van de werkgroep huiselijk geweld. Hierin werken diverse partijen, zoals de gemeente en politie, samen om de krachten te bundelen. De koningin en first lady spraken met diverse betrokkenen over de lokale aanpak van huiselijk geweld en stelden veel vragen. Máxima beaamde dat problemen eerder moeten worden gesignaleerd en dat er rond de daders veel terrein te winnen valt. “We moeten aan het werk met mannen die pleger zijn”, zei ze onder meer.

Het bezoek van koningin Máxima en Innes-Stubb was onderdeel van het tweedaagse staatsbezoek dat de Finse president Alexander Stubb deze week aan Nederland bracht. Na de gesprekken in Rijswijk reisden de vrouwen door naar Den Haag, waar een regeringslunch met demissionair minister-president Dick Schoof plaatsvindt. Koning Willem-Alexander en president Stubb voegen zich dan bij het gezelschap.