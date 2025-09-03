Máxima spreekt met zusters in Kloosterkwartier Veghel

Koningin Máxima heeft op woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het Kloosterkwartier in Veghel. Daar sprak Máxima met de negentien zusters die nog in het Kloosterkwartier wonen.

Het Kloosterkwartier is een woonwijk gebouwd op het terrein van het klooster van de Zusters Franciscanessen en het voormalige Bernhoven ziekenhuisterrein. Op initiatief van de Zusters Franciscanessen staat in de nieuwe woonwijk aandacht voor elkaar centraal. Zo fungeert de biljartruimte als ontmoetingsplek voor mensen die zich eenzaam voelen en na de verbouwing van de kapel vestigen zich daar verschillende maatschappelijke organisaties.

Máxima spreekt ook met vertegenwoordigers van de gemeente Meierijstad, Zenzo Maatschappelijk Vastgoed en LeefGoed Veghel. Daarnaast ontmoet ze vrijwilligers die zich inzetten voor buurtbewoners.