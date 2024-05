Máxima spreekt ouderen over leven in Almere

Koningin Máxima heeft in Almere met oudere inwoners gesproken over hun leven in de stad. In buurtcentrum Kolkzicht sprak ze onder anderen met deelnemers aan Huiskamer Marhaba, een initiatief voor vrouwen van 55 jaar en ouder met een migratieachtergrond.

Marhaba betekent welkom in het Arabisch, leerde Máxima direct nadat ze in het buurthuis plaats had genomen aan een tafel. In de ruimte vertelden de vrouwen de koningin over hun wekelijkse bijeenkomsten in de huiskamer. Ze komen er om koffie te drinken en met elkaar te praten. Vaak waren ze eenzaam, vertelt de initiatiefneemster van de huiskamer.

Máxima stelde direct veel vragen. Zo wilde ze graag weten hoe de deelnemende vrouwen waren gevonden, omdat zij vaak veel thuis zijn en taal ook een barrière kan vormen. De vrouwen waren via onder anderen de huisarts en mond-tot-mondreclame van buurvrouwen bij Marhaba terechtgekomen. De vrouwen vertelden de koningin dat hun wereld groter is geworden door de samenkomsten, en echt uit te kijken naar de dag dat het weer is.

Herkenning

De koningin (52) herkende ook wel wat in de verhalen van de vrouwen. Zoals het gegeven dat kinderen niet voor eeuwig thuis zullen blijven wonen. “Ja, ze willen weg hè?”, lachte de koningin begripvol in reactie op een vrouw die vertelde met alleen haar 18-jarige dochter te wonen. Bij het afscheid van de huiskamer drukte Máxima de deelneemsters op het hart vooral “ambassadeur” te zijn en ook anderen uit te nodigen, “misschien ook mannen”. “Want het is niet leuk om alleen de muur, de tv en de deur te zien”, aldus Máxima.

Buiten het buurtcentrum sprak Máxima nog met de medewerkers van De Buurthopper. Deze vervoersvoorziening rijdt oudere buurtbewoners tegen een kleine vergoeding naar een bestemming in de buurt. Bij vertrek grepen verschillende buurtbewoners, jong en oud, hun kans om nog even met de koningin op de foto te gaan.