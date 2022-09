Máxima spreekt politica Nancy Pelosi tijdens werkreis

Koningin Máxima heeft tijdens haar werkbezoek in San Francisco kort gesproken met de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi. De twee gingen hand in hand bij een countryclub naar binnen. Het gesprek ging onder meer over de economische banden tussen Nederland en de VS.

Of ze het ook over Taiwan hebben, is niet bekend. Vorige maand liepen de spanningen tussen de VS en China hoog op toen Pelosi een bezoek bracht aan Taiwan. China beschouwt het eiland als Chinees grondgebied, maar Pelosi ging naar Taiwan om de “levendige democratie” aldaar te steunen. China beschouwde het bezoek als provocatie en hield vervolgens meerdere militaire oefeningen rondom het eiland.

Het gesprek tussen Máxima en Pelosi was niet van tevoren aangekondigd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst kwam de uitnodiging van Pelosi.