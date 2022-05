Máxima spreekt provincies over aanpak schuldenproblematiek

Koningin Máxima heeft dinsdag met gedeputeerden van de twaalf provincies gesproken over wat zij kunnen betekenen in de aanpak van problemen rond schulden. De koningin ontving de vertegenwoordigers op Paleis Noordeinde in Den Haag.

Máxima sprak met de afgevaardigden als erevoorzitter van SchuldenlabNL, een stichting die zich inzet om Nederland schuldzorgenvrij te maken. Hoewel provincies geen directe taak hebben in schuldhulpverlening, dragen zij wel bij aan de leefbaarheid van de provincie en de sociale agenda. Samen met Gerrit Zalm, de voorzitter van de stichting, spraken zij over hoe zij gemeenten in hun provincies kunnen motiveren de schuldhulpmethoden van SchuldenlabNL over te nemen.

De stichting beoordeelde eerder al acht methoden als een beproefde en succesvolle manier om mensen met problematische schulden te helpen. Tijdens het gesprek is gekeken naar welke methoden al in de verschillende gemeenten worden toegepast en wat de provincie kan doen om dit op te schalen.