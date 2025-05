Máxima stapt in stoffen bus in migratiemuseum Fenix

Koningin Máxima heeft donderdag een rondleiding gekregen door het migratiemuseum Fenix in Rotterdam. Aan het begin van de rondleiding liep zij naar boven over de Tornado, de grote blikvanger van het gebouw. Het kunstwerk, dat dubbelt als trap, staat volgens de architect symbool voor de route die je aflegt als migrant.

De vorstin werd tijdens de rondleiding vergezeld door onder anderen museumdirecteur Anne Kremers. De eerste tussenstop was bij een bus die van stof is gemaakt. Daar stapte de koningin ook even in. Aansluitend sprak Máxima met enkele kunstenaars en betrokkenen bij de totstandkoming van het museum. Na de rondleiding daalde de koningin via de Tornado weer af naar beneden voor een fotomoment.

Bij het afscheid stonden er veel mensen buiten te wachten om een glimp van de koningin op te vangen. Máxima nam rustig de tijd om naar het toegestroomde publiek te zwaaien, voordat ze in de auto stapte.