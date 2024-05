Máxima tegen ‘hem, haar en hen’: je bent goed zoals je bent

Koningin Máxima vindt dat iedereen, “hij, zij of hen”, het recht heeft om gelukkig te zijn. Dat zei de koningin woensdag in haar toespraak op het IDAHOT+ Forum, een congres over de internationale ontwikkelingen op het gebied van lhbtiq+-emancipatie en -beleid.

Vrijdag is het de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie. “Het is een dag van eenheid in al zijn verscheidenheid. Het is een dag om tegen elkaar te zeggen; je bent goed zoals je bent. Je bent gewoon goed zoals je bent”, sprak de koningin.

In haar toespraak benadrukte de koningin het belang van praten over je gevoelens. “Uiteindelijk willen we allemaal geaccepteerd worden, bij familie en vrienden, op ons werk, op school, in het café, op de sportclub, op straat, op sociale media.” De koningin hoopt dat jongeren zichzelf de ruimte geven voor “de zoektocht naar wie je bent”, besloot ze. “Doe er zo lang over als je wilt. Vertrouw op jezelf en praat over je gevoelens. Je bent niet alleen.”

Verklaring

In totaal ondertekenden 32 Europese landen woensdag een gezamenlijke verklaring voor de bescherming van lhbtiq+-mensenrechten. De landen verbinden zich hiermee aan verschillende doelstellingen, waarop de lhbtiq+-gemeenschap, nationale parlementen, internationale organisaties en ngo’s hen kunnen aanspreken. Dit jaar voegden vijf landen die dat een jaar eerder nog niet deden zich erbij: Polen, Albanië, Spanje, Montenegro en Oekraïne.

“We zien dat de acceptatie van lhbtiq+-personen een pas op de plaats lijkt te maken en tegelijkertijd dat de groep die gelijke rechten voor lhbtiq+-personen niet accepteert, luider wordt”, zegt demissionair minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). “Zowel in Nederland als in andere Europese landen. Daar maak ik mij zorgen over.” Dijkgraaf stelt dat mensen meer moeten opstaan voor de bescherming van “deze fundamentele mensenrechten, zeker in tijden waarin polariserende stemmen de boventoon lijken te voeren”.