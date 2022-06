Máxima terug op Schiphol: had graag nog even geplonsd in zee

Koningin Máxima is vrijdagochtend iets voor 10.00 uur Nederlandse tijd geland op Schiphol in Amsterdam. Vanuit de Senegalese hoofdstad Dakar vloog ze via Parijs terug naar Nederland.

Het programma van de koningin zat bomvol. Veel tijd voor ontspanning was er daarom niet, zo blikt de koningin na afloop van haar VN-reis naar Senegal en Ivoorkust terug tegenover het ANP. “Blijkbaar is er een hele mooie zee, ik heb daarvan tien meter gezien. Ik had er heel graag in willen plonzen. Maar het was echt niet mogelijk.”

Toch kijkt de koningin met een voldaan gevoel terug op de vierdaagse reis. “Er was een mevrouw die bijna niet kon lezen en schrijven, maar ze wist wel heel goed wanneer haar geld binnen kwam”, aldus de koningin, die tijdens de reis veel aandacht aan vrouwelijke ondernemers en boeren besteedde. “Ik vind het mooi om te zien dat je ze iets geeft en dat ze het dan met beide handen aanpakken.”

Vrijdag moet de koningin alweer op een reisje. Samen met haar man koning Willem-Alexander en haar oudste dochter prinses Amalia reist ze naar Noorwegen voor de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra. Daar heeft ze vooral heel veel zin in. “Het is gewoon gezellig, toch?”