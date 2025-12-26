Máxima tipt Nederlandse museumstukken in rubriek Volkskrant

Koningin Máxima tipt in de nieuwste weekendbijlage Volkskrant Magazine een aantal van haar favoriete museumstukken. Ze doet dat in de rubriek Onze gids dit weekeinde, waarin een bekend persoon de lezer wekelijks op zijn of haar favorieten wijst. Het artikel is al te lezen op de site van de krant.

De koningin werkt mee, omdat Koninklijke Verzamelingen tweehonderd jaar bestaat en zij voorzitter is van de beherende Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. In het interview vertelt Máxima dat de vraag wanneer iets bewaard wordt voor het archief “een moeilijke” is. “Wat vinden we in de toekomst belangrijk om nog te hebben? Ik probeer daarom meer te bewaren dan je normaal gesproken zou doen, om hopelijk uiteindelijk de goede keuzes te kunnen maken.”

Ze vertelt in de ruim twintig jaar die ze nu in de koninklijke familie is, veel historische items te hebben gezien en gebruikt. “Het is een voorrecht om dergelijke bijzondere, historische spullen in handen te hebben of te gebruiken in je woon- of werkkamer. Maar het geeft ook een enorme verantwoordelijkheid”, zegt ze. “Ja, het ís van ons, maar wij moeten het goed overdragen aan de volgende generatie.”

De items die Máxima tipt, omvatten onder meer een tafelstuk van kunstenaar Bouke de Vries, een portret van Erwin Olaf, een japon geïnspireerd op de Japanse Zaal in Huis ten Bosch van Jan Taminiau, bladmuziek van Georg Friedrich Händel en een lichtsculptuur van Studio Drift. De in totaal tien stukken in de rubriek zijn nu of op bepaalde momenten voor het publiek te zien in musea of tijdens openstellingen.