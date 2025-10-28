Máxima traint in camouflagepak mee met opleiding marechaussee

Koningin Máxima heeft dinsdagmiddag meegedaan aan oefeningen van de opleiding van de Koninklijke Marechaussee (KMar) in Harderwijk. Ze verscheen in camouflagetenue op het oefenterrein in het bos waar marechaussees in opleiding waren.

De koningin werd ontvangen door onder anderen luitenant-generaal Annelore Roelofs, commandant bij de marechaussee. Ze kreeg op de zogenoemde bivaklocatie in een legertent uitleg over de werving en selectie door de marechaussee, onder meer over wat er wordt gedaan om net als andere onderdelen van Defensie de komende jaren te groeien. Volgens Willemijn Arends, commandant Opleidings-, Trainings- en Kenniscentrum bij de KMar, is het aantal leerlingen de afgelopen ruim twee jaar verdubbeld van 500 naar 1000. Vanaf volgend jaar gaat dat aantal naar 1300, zei ze.

In het bos waren drie klassen van de leergangen beveiliger en het dienjaar. De koningin kreeg uitleg over de oefeningen, nam deel aan enkele onderdelen en was bij de debriefing waar ze ook sprak met de leerlingen.

De koningin hielp bij een oefening ‘gewonden’ terwijl er om haar heen (nep)schoten klonken. “Hij was goed afgekneld”, zei een van hen na afloop over het werk van Máxima, die haar been had afgebonden. De koningin zei na de oefening tegen de leerlingen dat ze het goed vond te zien wat er zoal gebeurt en wat je ter plaatse aan levensreddend werk kunt doen. Een van de leerlingen gaf aan dat hij het “extra spannend” vond nu de koningin erbij was.

Het bezoek eindigde met een groepsfoto met Máxima, die haar gezicht net als de leerlingen in camouflagegroen had geschminkt.