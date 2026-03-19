Máxima trekt bekijks bij creatieve broedplaats in Utrecht

Het bezoek van koningin Máxima aan de creatieve broedplaats Hof van Cartesius in Utrecht is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Zowel op de route ernaartoe als in het hof zelf trok ze flink wat belangstelling.

De koningin liep vanaf station Utrecht Zuilen naar de plaats van bestemming en passeerde daarbij een buurthuis, waar gezien de vele mensen achter het hek en opgehangen vlaggetjes op haar komst was gerekend. Ze nam kort de tijd om de mensen te begroeten.

Ook in het Hof van Cartesius, een plek waar creatieve Utrechters circulair en groen ondernemen, liepen veel belangstellenden mee. Ze bezocht onder meer een bouwmarkt voor tweedehands bouwmaterialen. Ook hoorde ze meer over de Boomtoren, die deels is gemaakt met afgedankte dienstregelingsplaten van de NS.

Paleiskunst

In de tuin hield ze even stil bij een groot kunstwerk, gemaakt van afvalmateriaal. De maker ervan stond trots onder zijn werk en bood de koningin een ingelijste foto daarvan aan. “Mocht u in het paleis ook zoiets willen, dan kunt u mij altijd bellen”, zei hij erbij. Koningin Máxima nam de lijst lachend aan.

Ook bezocht ze stichting UP, waar ondernemers, bewoners en organisaties samenwerken aan reparatie en hergebruik van goederen. Daar ging het over het Utrechtse Circulaire Hout Pact, waarmee organisaties in de regio Utrecht afspreken om in 2026 minimaal 30 procent circulair hout te gebruiken in nieuwe en tijdelijke projecten.

Na afloop van het bezoek aan Hof van Cartesius ging ze in de nabijgelegen Werkspoorkathedraal nog naar het Congres Circulair Ondernemen.