Máxima verdiept zich in de toekomst bij bezoek aan universiteit

Koningin Máxima heeft donderdag tijdens een werkbezoek aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bijgeleerd over technologische ontwikkelingen van de toekomst. Ook het blauwe laboratoriumpak dat de vorstin voor de gelegenheid aan moest, had een futuristisch tintje.

Máxima nam een kijkje in het Eindhoven Hendrik Casimir Instituut (EHCI), dat onderdeel is van de universiteit. Die afdeling specialiseert zich onder meer in onderzoek naar fotonica, een technologie die zich zich richt op het detecteren, opwekken, transporteren en bewerken van licht. Door het gebruik van fotonica kunnen bijvoorbeeld data met de snelheid van het licht worden verstuurd, waardoor energieverbruik afneemt en efficiëntie toeneemt. De TU/e is een van de voorlopers en grondleggers van deze technologie.

Het EHCI richt zich in het bijzonder op de techniek om de benodigdheden voor het gebruik van fotonica te ontwikkelen en samen te brengen in een microchip. De koningin kreeg uitleg over de werkwijze en mocht de materialen van heel dichtbij bekijken. Dat deed ze in de zogenoemde ‘cleanroom’, een stofvrije laboratoriumruimte. Vandaar ook dat Máxima, net als de aanwezige wetenschappers en studenten, een speciaal pak over haar gele coltrui en bijpassende broek had aangetrokken.