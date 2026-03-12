Máxima verdiept zich in oceaanstudies aan boord onderzoeksschip

Koningin Máxima heeft tijdens een rondleiding op het onderzoeksschip Anna Weber-van Bosse gesproken met bemanningsleden en wetenschappers over hun werk aan boord. De koningin was donderdagmiddag op Texel voor de doop van het nieuwe schip van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

Tijdens de rondleiding door de stuurhut reageerde Máxima verrast op een raam in de vloer, waardoor de zee onder haar voeten zichtbaar was. Toen zij op het glas stond, slaakte ze een korte kreet en trok ze, tot hilariteit van de bemanning, een geschrokken gezicht.

De koningin stelde onder meer vragen over het navigatiesysteem van het schip. Daarbij merkte ze op dat navigatie tegenwoordig volledig digitaal verloopt en bemanningsleden niet langer met elkaar rond een grote kaart hoeven te staan. Ook complimenteerde ze de bemanning met de orde in de stuurhut.

Vervolgens sprak Máxima met onderzoekers over hun studies naar onder meer oceaanvervuiling en duurzaamheid. Ze stelde vragen over hun onderzoek en voelde aan een stuk koraal dat haar ter demonstratie werd overhandigd. Na afloop van de rondleiding langs verschillende laboratoria ging de koningin op het achterdek op de foto met de bemanning en onderzoekers.