Máxima verrast door te dirigeren in Concertgebouw

Koningin Máxima heeft woensdag de aanwezigen van het Leerorkest Symposium in het Concertgebouw in Amsterdam verrast door Het Klein Leerorkest te dirigeren. Op de beelden, die waarschijnlijk jaloers zullen worden bekeken door de makers van het tv-programma Maestro, is te zien dat de vorstin het muzikale gezelschap begeleidt.

De koningin kreeg vanaf de zijlijn wel een klein beetje hulp van dirigent Rolf Hoogenberg. Hij hielp haar onder meer met het afslaan. Máxima, die bij het symposium aanwezig was als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas, werd daarna getrakteerd op een groot applaus.

Het Klein Leerorkest speelde onder meer stukken uit de musical Akono. Ook mezzosopraan Tania Kross trad op.