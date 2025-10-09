Máxima verrast met onlinevideo over doorgeefactie MIND Us

Koningin Máxima heeft de oranje bol van de doorgeefactie van MIND Us ontvangen. Dat is te zien op een nieuwe video die het Koninklijk Huis donderdag op Instagram deelde. Máxima is sinds 2022 erevoorzitter van stichting MIND Us.

Op de beelden is te zien hoe de koningin een grote bol in handen krijgt op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. “Dankjewel Giel”, zegt de vrouw van koning Willem-Alexander terwijl ze lachend in de camera kijkt. De koningin doelt op Giel de Winter, die haar de bal online heeft doorgegeven. Beiden zetten zich in voor MIND Us, de stichting die aandacht vraagt voor de mentale gezondheid van jongeren. Máxima legt in de video uit waar het woensdag gelanceerde platform In je Bol voor dient. “Een plek waar jongeren naartoe kunnen bellen, adviezen vragen, vertellen en hoe ze zich voelen – fantastisch, dank jullie wel.” Aan het einde van de video geeft de koningin de bal door aan een andere betrokkene.

Platform In je Bol werd woensdag in Utrecht gelanceerd door koningin Máxima. Jongeren tussen 16 en 27 jaar kunnen er met elkaar praten over hun mentale gezondheid. Na afloop van het evenement voerde de koningin een persgesprek, waarin ze onder meer vertelde over het gemis van haar zus Inés. Zij stapte in 2018 uit het leven als gevolg van jarenlange depressies.