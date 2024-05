Máxima vindt 4 mei ‘één van de mooiste momenten’

Koningin Máxima vindt de dodenherdenking op 4 mei “één van de mooiste momenten van Nederland”. Dat zei ze dinsdag tijdens een bezoek aan een basisschoolklas in het Groningse dorp Winsum.

Eén van de kinderen schudde bij aankomst gelijk de hand van koning Willem-Alexander. “Jou wil ik ook een hand geven”, zei ze daarna tegen de koningin, die lachend naar het meisje toekwam. “Ik heb jou gezien op tv op 4 mei. Je legde een krans.”

De koningin knikte instemmend, maar vroeg zich wel af of het meisje ook twee minuten stil was geweest. Dat was ze. “Het is één van de mooiste momenten van Nederland”, besloot de koningin.