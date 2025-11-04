Máxima vindt dat ze haar smartphone vaker weg moet leggen

Koningin Máxima vindt dat ze soms te lang op haar mobiele telefoon zit. Dat zei de koningin tegen EO-programma Blauw Bloed, na afloop van een werkbezoek aan The Offline Club in Amsterdam. “Dit kan echt niet”, zei ze over haar eigen schermgebruik.

De koningin vertelde dat ze weleens iemand wil berichten en vervolgens onnodig wordt afgeleid door andere meldingen op haar telefoon. “Dan ben ik een half uur bezig met allerlei dingen, behalve die persoon een bericht sturen.” Máxima sprak met bezoekers van The Offline Club over het verminderen van telefoongebruik en meer aandacht hebben voor elkaar. Tot slot deelde de koningin dat ze zelf ook meer op haar schermgebruik probeert te letten. “Soms met succes en soms met minder succes”, concludeerde ze.

The Offline Club is een sociale onderneming die drie jaar geleden werd opgericht. Bezoekers leggen er bewust hun mobiele telefoon weg om elkaar te ontmoeten en samen creatieve activiteiten te ondernemen.