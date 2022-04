Máxima vindt stilte zonder dochters in huis ‘moeilijk’

Koningin Máxima moet wennen aan de stilte in huis nu alleen haar jongste dochter Ariane (15) nog regelmatig thuis is. Prinses Alexia woont en gaat naar school in Wales, kroonprinses Amalia onderneemt veel activiteiten voor haar tussenjaar.

“Het is moeilijk”, zegt de koningin. “Het is stil in huis. Ik moet eraan wennen.” Dat wennen is wederzijds, moet de 16-jarige Alexia toegeven. “Tuurlijk mis ik m’n ouders ook”, zegt ze. Toch is de prinses ook heel blij om in Wales te studeren. “Ik leer mensen van over de hele wereld kennen. Ik ben ontzettend dankbaar dat ik dit kan doen en heel dankbaar aan mijn ouders.”

Prinses Ariane, die als enige nog veel thuis is, vindt het eigenlijk wel “lekker rustig” om de enige te zijn. “Maar ik vind het mooi dat we op momenten als deze samen kunnen zijn.” Voor haar moeder is het vooral de uitdaging Ariane een beetje los te laten. “Niet de hele tijd vragen hoe laat ze thuiskomt, en zo.”