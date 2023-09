Máxima volgt docententraining in Groningen

Koningin Máxima heeft dinsdag in Groningen een training bijgewoond waarbij docenten leren hoe zij bij leerlingen signalen van somberheid herkennen en hoe ze hier het gesprek over aan kunnen gaan. De zogeheten STORM-docententraining was onderdeel van een werkbezoek waarbij het mentale welzijn van jongeren centraal stond.

STORM staat voor Strong Teens and Resilient Minds en richt zich op jongeren in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs. Naast de training sprak de koningin ook met docenten over hoe zij de training gebruiken in de praktijk. Ook ontmoette Máxima enkele jongeren van Jimmy’s Groningen, een ontmoetingsplaats waar jongeren samenkomen en creatief bezig kunnen zijn. Daar maken zij bijvoorbeeld muziek of schilderen of schrijven ze om uiting te geven aan hun mentale gezondheid.

Eerder op de dag kreeg koningin Máxima uitleg over het programma Mentaal Gezond Groningen. Dit is een samenwerking tussen onder andere het Universitair Medisch Centrum Groningen, gemeenten en provincie, diverse onderwijsinstellingen en GGZ- en GGD-partijen. Het doel daarvan is om de onderlinge samenwerking rondom mentale problematiek te verbeteren en een samenhangend preventief hulpaanbod te creëren.

De koningin brengt vaker werkbezoeken in het kader van mentaal welzijn. Máxima is erevoorzitter van MIND Us, een stichting die zich inzet voor de mentale gezondheid van jongeren.