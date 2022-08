Máxima voor tweedaags bezoek naar India

Koningin Máxima is komende week twee dagen in India. Ze is er maandag en dinsdag in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, en als erevoorzitter van het Mondiale Samenwerkingsverband voor Inclusieve Financiering (GPFI) van de G20.

Máxima spreekt in New Delhi onder meer met de minister van Financiën, Nirmala Sitharaman, en online met de gouverneur van de Reserve Bank of India, Shaktikanta Das. De gesprekken gaan over hoe India de G20-agenda voor financiële inclusie en digitale economie wil gaan vormgeven. India neemt vanaf 1 december het G20-voorzitterschap over van Indonesië.

Voor de koningin is het niet haar eerste VN-reis naar India. Ze was er eerder in 2014 en 2018. Afgelopen mei sprak Máxima al met de Indiase minister van Handel en Industrie tijdens het Wereld Economisch Forum in Davos in Zwitserland. In oktober was er een soortgelijke ontmoeting met de minister van Financiën tijdens de G20-top in Rome.