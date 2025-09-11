Máxima warm onthaald bij opening Tapijtmuseum

Koningin Máxima werd donderdagmiddag warm onthaald bij de opening van het vernieuwde Tapijtmuseum in Genemuiden. Ter gelegenheid van haar komst lag er een meterslange oranje loper door de straten. Het Tapijtmuseum vertelt het verhaal van de eeuwenoude tapijtindustrie van de stad.

Bij aankomst werd de koningin ook muzikaal begroet door 1500 schoolkinderen die gezamenlijk het Genemuider volkslied zongen. Na afloop wandelde Máxima door de Fabrieksstraat, waar vrijwilligers, de drijvende krachten achter het museum, in traditionele klederdracht oude biezenambachten demonstreerden. Daarna betrad zij als eerste officiële bezoeker het vernieuwde museum, na het doorknippen van vijf symbolische linten.

Tijdens de rondleiding kreeg de koningin uitleg over het productieproces van biezenmatten, gevolgd door een demonstratie van de historische machines. Toen de harde klanken van de machines door de ruimte dreunden, grapte Máxima over het ontbreken van gehoorbescherming.

Familiekleed

De koningin waagde zich ook aan het maken van een traditionele pennenmat. “Erg leuk”, liet ze enthousiast weten. Tijdens de tentoonstelling stelde Máxima een aantal vragen aan de vrijwilligers over de voorbereiding voor het vlechtwerk en het gebruik van gerecyclede materialen.

Op de tentoonstelling trof Máxima een bijzonder kleed dat was geweven naar het patroon van haar familiefoto. Met een brede lach streek ze over het geweven gezicht van dochter Amalia.

Voor haar afscheid nam de koningin uitgebreid de tijd om naar bezoekers te zwaaien en om met hen op de foto te gaan. Pas daarna stapte ze weer in haar auto, met in de kofferbak een stapel Genemuider tapijten als aandenken.