Máxima weer bij opnames Kerst Muziekgala

Koningin Máxima is donderdagmiddag aanwezig bij de opnames van Het Kerst Muziekgala, dat vanaf 15 december bij AVROTROS te zien is. De koningin is er traditiegetrouw bij als erevoorzitter van de stichting Méér Muziek in de Klas.

Die stichting richt zich op structureel en goed muziekonderwijs op basisscholen. In de uitzending is te zien hoe verschillende bekende artiesten kerstliederen opvoeren met kinderen. Zoals elk jaar geeft de Grootste Schoolband van Nederland, bestaande uit kinderen van verschillende basisscholen, het laatste optreden van het programma.