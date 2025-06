Máxima wenst Nederlandse gemeenschap Tsjechië ‘veel geluk’ toe

Koningin Máxima heeft de Nederlandse gemeenschap in Tsjechië “veel geluk” toegewenst. Zij deed dat in een toespraak tijdens een bijeenkomst in het huis van de Nederlandse ambassadeur in Praag. De gelukwens las zij in het Tsjechisch van een spiekbriefje, dat ze aan het einde van haar speech tevoorschijn haalde.

Normaal spreekt koning Willem-Alexander zijn landgenoten bij deze bijeenkomst toe, maar dat kon nu niet omdat hij na de eerste dag vanwege de kabinetsval naar huis ging. “Ik weet heel goed dat u heel graag de koning had gezien, het spijt me, maar het algemeen belang heeft anders besloten”, lachte de koningin.

Ze vertelde dat zij en haar echtgenoot deze bijeenkomsten altijd erg waarderen, omdat ze hun een inkijkje geven in wat het leven in het gastland anders maakt dan in Nederland. “Vandaag was niet anders”, zei ze. “U hebt bijvoorbeeld een veel strengere Sinterklaas dan bij ons. Met steenkolen en de duivel en een engel! In Nederland kunnen we alleen in de zak naar Spanje, zoveel makkelijker!”

In gezelschap van de Tsjechische president Pavel en zijn echtgenote bezocht de koningin donderdag op de tweede dag van het staatsbezoek de Karelsbrug, de Sint Salvatorkerk, mediabedrijf Radio Free Europe en de High Tech Campus Dolní Břežany, waar ze een businessforum bijwoonde.

Als dank voor de gastvrijheid biedt het Nederlandse koningspaar donderdagavond een dansvoorstelling van Het Nationale Ballet aan. In het historische Estates Theatre in Praag voert het gezelschap een werk van de Tsjechisch-Nederlandse choreograaf Jiří Kylián op.