Máxima: werkgevers moeten helpen met financiële gezondheid

Werkgevers moeten een grotere rol pakken in de financiële gezondheid van hun werknemers. Daarvoor pleit koningin Máxima zaterdag in een groot interview in het FD. Zij zegt dat omdat steeds meer werkgevers in Nederland te maken krijgen met financiële stress onder hun medewerkers.

“In onze cultuur zagen we werknemers met schulden als een individueel probleem”, zegt de koningin. “Natuurlijk, het zijn onze individuele keuzes, maar de maatschappelijke kosten van schulden zijn enorm, ook voor bedrijven als ze het ziekteverzuim omhoog zien gaan. It takes the whole country om dit op te lossen. Niet alleen de private sector, ook de publieke sector, alle instanties!”

De echtgenote van koning Willem-Alexander maakt zich vooral zorgen over het risico dat jongeren tegenwoordig lopen om al jong in de schulden te raken. “Een kwart van onze jongeren krijgt onvoldoende financiële educatie van hun ouders. Wie vult dat gat op? De docenten? Ik vind dat een moeilijk sociaal probleem.” Zij wijst op het platform Wijzer in Geldzaken, waar Máxima erevoorzittter van is, en de stichting SchuldenLabNL, die voorlichting geeft op duizenden scholen.

Vooral de betaaldiensten die jongeren de optie bieden om nu te kopen en later te betalen zijn haar een doorn in het oog. “Het is een bom die in de samenleving gaat ontploffen, zeker bij onze jongeren”, stelt Máxima. “De discussie over hoe de regelgeving eruit gaat zien, is uiteraard belangrijk, maar laten we ook leren van voorbeelden uit het buitenland.” De koningin pleit ervoor jongeren te leren eerst te sparen en pas daarna te betalen. “Geef klanten de kans eerst te sparen en daarna pas, soms zelfs met korting, een product te kopen. Ik ken al bedrijven in het buitenland die zo’n dienst met succes hebben ingevoerd. Ik ben graag bereid om mijn ervaring daarmee naar Nederland te brengen.”