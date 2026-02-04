Máxima wil als reservist ‘bijdrage leveren aan veiligheid’

Koningin Máxima is woensdag gestart met de opleiding tot reservist voor de Koninklijke Landmacht. Dat maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend. Ze is per 1 februari aangesteld in de rang van soldaat.

Máxima heeft zich juist nu aangemeld, “omdat onze veiligheid niet meer vanzelfsprekend is en zij, net als vele anderen, een bijdrage wil leveren aan die veiligheid”, aldus de RVD. Het is mogelijk om tot en met 55 jaar aangesteld te worden als reservist bij de Landmacht. Ook die leeftijdsgrens speelde volgens de RVD een rol voor de koningin om zich nu aan te melden bij de Koninklijke Militaire Academie.

De koningin volgt de training ‘Mentale Vaardigheden’ bij de Koninklijke Militaire Academie. Op beelden die de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag deelt, is Máxima onder meer marcherend met een groene pet op in een camouflageoutfit te zien. Ook draagt ze een oranje helm terwijl ze gezekerd aan een stellage hangt en springt ze met een grote duikbril op in het zwembad.

Na afronding van de opleiding die de koningin dit jaar volgt, krijgt ze de rang van luitenant-kolonel. Koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de marine en diende daarna nog bij de landmacht en de luchtmacht. Prinses Amalia volgt het Defensity College-programma en is inmiddels korporaal.