Máxima winkelt even voorafgaand aan staatsbanket

Koningin Máxima heeft vlak voor het staatsbanket in het Koninklijk Paleis in Amsterdam even snel gewinkeld. Ze wandelde vrijwel ongezien over de Dam voordat ze het paleis weer binnenglipte, is te zien op beelden van De Telegraaf.

De koningin, gekleed in broekpak en met zonnebril op, had gezelschap van hond Mambo. Vermoedelijk is ze naar de Bijenkorf geweest: ze droeg namelijk een tas van het warenhuis.

Máxima schuift later dinsdagavond aan voor het staatsbanket ter gelegenheid van het inkomende staatsbezoek van de sultan van Oman. Ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia zijn erbij.