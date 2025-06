Máxima woensdag met partners NAVO-leiders in Rotterdam

Koningin Máxima gaat woensdag met de partners van regeringsleiders die in Den Haag zijn voor de NAVO-top op pad. De vorstin neemt hen onder meer mee naar Rotterdam, bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Hoe het precieze programma eruitziet, wordt om veiligheidsredenen vooraf niet bekendgemaakt. Ook is niet bekend welke partners erbij zijn. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk of de vrouw van de Amerikaanse president Donald Trump, Melania, hem vergezelt naar Nederland.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima ontvangen dinsdagavond op Paleis Huis ten Bosch de deelnemende staatshoofden en regeringsleiders aan de NAVO-top voor een diner. Onder anderen de Amerikaanse president Trump en de Oekraïense president Zelensky worden verwacht.