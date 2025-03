Máxima zet zich in voor de sociale incasso

Koningin Máxima gaat zich deze maand extra inzetten voor het invoeren van de “sociale incasso”. Ze bezoekt daarvoor op 25 maart een bijeenkomst van SchuldenlabNL en een speciale werkgroep, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst woensdag. Sociale incasso is een andere manier om schulden in te vorderen bij mensen. De aanpak kenmerkt zich door bijvoorbeeld vroegtijdig persoonlijk contact over betalingsachterstanden en betalingsregelingen op maat. De sociale vorm van incasso voorkomt dat kleine betalingsachterstanden escaleren tot (problematische) schulden, zo is het idee.

Ervaringsdeskundigen en professionals, onder wie een zogenoemde schuldenrechter, vertellen die dag over hun ervaringen met incassotrajecten. Volgens het rapport Sociaal Incasseren, dat in 2024 is opgesteld in opdracht van SchuldenlabNL en de Nederlandse Vereniging van Banken, levert sociale incasso jaarlijks een maatschappelijke meerwaarde op tussen de 260 en 390 miljoen euro.

Aan het einde van de bijeenkomst tekent een aantal publieke en private partijen een akkoord om sociale incasso veel meer gemeengoed te maken. Na afloop praat Máxima nog verder met vertegenwoordigers van partijen die betrokken zijn bij sociaal incasseren. Ook enkele ervaringsdeskundigen sluiten aan bij het gesprek.

Stichting SchuldenlabNL is opgericht in 2018 als een samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen. Het heeft als doel om Nederland schuldenzorgvrij te maken. De koningin is sinds 2022 erevoorzitter van de stichting.