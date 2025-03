Máxima ziet in Uden hoe bestaande daken worden verduurzaamd

Koningin Máxima heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan Uden. De koningin ging langs bij twee locaties waar bouwmaterialen gemaakt op biologische basis worden toegepast. Het werkbezoek aan de Noord-Brabantse plaats stond in het teken van duurzaamheid en circulariteit.

Máxima bekeek als eerste een verduurzamingsproject van woningcorporatie Area. Hier zag ze hoe een bestaand dak kan worden verduurzaamd door een nieuwe dakplaat te plaatsen en deze te vullen met isolatiemateriaal op biologische basis waardoor woningen energiezuiniger worden. De bouwmaterialen zijn gemaakt van vezelgewassen die grotendeels in Nederland zelf zijn geteeld.

Aansluitend ging de koningin langs bij woningfabriek Barli waar duurzame houten woningen worden geproduceerd. Hier kreeg ze een rondleiding en ging ze in gesprek met ketenpartners over de ontwikkeling van bouwen op biologische basis in Nederland.