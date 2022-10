Máxima ziet mogelijke voordelen digitaal centralebankgeld

WASHINGTON – Digitaal centralebankgeld kan een goede manier zijn om financiële diensten voor iedereen in de wereld toegankelijker te maken. Maar dan moet dat digitale geld wel goed zijn ontworpen, heeft koningin Máxima vrijdag gezegd op een bijeenkomst bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in Washington.

De koningin was eerder deze week nog op staatsbezoek in Zweden, maar reisde daarna door naar de Amerikaanse hoofdstad vanwege haar werk voor de Verenigde Naties. Ze maakt zich er al langer hard voor dat alle mensen in de wereld bijvoorbeeld een bankrekening kunnen openen en een verzekering of een lening kunnen afsluiten.

De laatste jaren gaan dit soort zaken steeds meer online. Vandaar dat centrale banken, waaronder ook de Europese Centrale Bank (ECB), onderzoek doen of het niet slim is om zelf digitaal geld te gaan uitgeven naast contant geld.

Digitale betalingen

Met zo’n digitale euro zouden we dan dezelfde betalingen kunnen doen als we nu doen met bijvoorbeeld een pinpas. Maar in de nieuwe situatie zou er bij de betaling geen rol meer weggelegd zijn voor normale, commerciële banken. In plaats daarvan gaat de transactie direct via de centrale bank.

Máxima stelt dat er aan dat digitale geld veel voordelen kunnen zitten, ook voor landen waar de financiële infrastructuur nu nog beperkt is. Zo zou het kunnen helpen om bijvoorbeeld transactiekosten omlaag te brengen. Hoge transactiekosten kunnen voor armere mensen bij traditionele financiële diensten juist een obstakel zijn.

Risico’s

Maar er kleven volgens de koningin ook risico’s aan. Zaken als gegevensbescherming moeten dan wel heel goed in orde zijn en het digitale geld moet ook niet vast komen te zitten in grote digitale portemonnees waardoor het niet uitgeleend kan worden aan kleine ondernemers.

Met haar toespraak leidde Máxima een discussie in over de voor- en nadelen van digitaal geld. Er waren meerdere sprekers. Volgens de koningin is het laatste woord over digitaal geld uiteindelijk nog niet gezegd. In haar ogen is het duidelijk dat er ook nog meer onderzoek nodig is.