Máxima zou willen dat het minder vaak over haar kleding gaat

Koningin Máxima zou het fijn vinden als het in de media wat vaker over de inhoud gaat en minder vaak over welke kleding ze draagt. Dat zei de vorstin in een interview op Al Jazeera. De zender sprak de vorstin afgelopen week tijdens haar VN-reis naar Ivoorkust en Senegal.

Journaliste Step Vaessen vroeg Máxima of het haar frustreert dat het “80 procent” van de tijd gaat over wat ze draagt en welke designer daarbij hoort. De koningin vindt dat dat hoort bij de persvrijheid. “Daar kan ik weinig over zeggen. Maar natuurlijk zou ik willen dat het vaker over de inhoud gaat in plaats van over de kleding.”

Het gaat echter niet altijd zo, vindt Maxima. “Ik zie ook veel media die wel uitgebreid schrijven over wat ik doe en niet wat ik draag. Dus daar richt ik mij graag op.”

In het gesprek kwam het werk van Máxima als speciale gezant bij de Verenigde Naties voorbij en vertelde de koningin over haar inzet voor financiële inclusiviteit wereldwijd. Ook zond Al Jazeera beelden van de reis uit.