Máxima’s armbanden: herinneringen om haar pols

In de koninklijke kluis ligt veel moois voor rond de pols, maar Máxima draagt tijdens werkbezoeken, en soms ook bij wat formelere gelegenheden, vooral armbanden uit haar privécollectie. Dat kunnen exemplaren met diamanten en edelstenen zijn, maar evengoed een simpel katoenen touwtje. En bij voorkeur véél tegelijk.

Tekst: Josine Droogendijk. Dit verhaal staat in de special JUWELEN. Bestel een exemplaar in de shop!

Wanneer Máxima verliefd wordt op Willem-Alexander, wordt niet alleen haar wereld groter. Ook de inhoud van het juwelenkistje van de Argentijnse groeit bij ieder bezoek van de prins. Juwelier Steltman vaart er wel bij. Mooie oorbellen in sprekende kleuren, een horloge van Cartier, een gouden armband met edelstenen: allemaal wordt het via het Haagse juweliershuis aangeschaft. Máxima draagt de geschenken van haar droomprins trouw. Van mixen en matchen is nog geen sprake. Als de prinses in de dop een armband draagt, is dat er één. Keurig zoals het hoort aan het Nederlandse hof. Op haar trouwdag wordt de juwelencollectie opnieuw uitgebreid. Bij haar trouwjurk van Valentino draagt Máxima een minimalistische armband met meer dan honderd diamanten. Het juweel vertegenwoordigt een grote waarde, zowel financieel als emotioneel.

Gewoon goedkoop

Kort na de bruiloft breekt Máxima voor het eerst met een gebruik rondom juwelen. Omdat beide armbanden haar evenveel waard zijn, draagt ze ze gewoon allebei. Vaak zelfs samen om één pols. Dat het kleurenpalet beslist niet matcht en het gefonkel voor koninklijke begrippen wel héél uitbundig is, lijkt haar niet te deren. Sentiment boven traditie, emotie boven stijl. En dat is altijd zo gebleven. Zelfs als ze tijdens een gala een diadeem van meer dan een miljoen op haar hoofd heeft staan, draagt ze om haar pols gerust een goedkoop souvenir. In de zomer van 2023 verliest ze haar hart aan een touwtje van rood-wit katoen. Het betreft een zogeheten martaki, ofwel martis. Volgens Griekse gebruik draag je hem net zolang totdat hij breekt. En dat doet ze dan ook. Zelfs op hoogtijdagen als Prinsjesdag prijkt hij om haar pols. Over de symboliek achter een martaki wordt verschillend gedacht. Volgens de een biedt het armbandje bescherming tegen de felle lentezon (en daarmee het verbranden van je gezicht), volgens de ander tegen ziektes, en dan gaat ook nog het verhaal rond dat het witte draadje roze kleurt bij griep.

Grieks touwtje martaki, gouden armband van Dinh Van, verloving, gezinsarmband met geboortestenen

Flinke ontwerpen

Hoewel ze goedkope souvenirs erg kan waarderen, kiest Máxima ook regelmatig voor een armband van formaat. Veel ontwerpen in haar privécollectie bestaan dan ook uit meerdere rijen. Zo draagt ze sinds 2011 een brede armband van grijze parels. De klassieker past perfect bij de grijze pareloorbellen die Willem-Alexander tien jaar eerder voor haar kocht. Een armband met meerdere rijen oranje edelstenen heeft de koningin (uiteraard) ook: al meer dan twintig jaar verzamelt ze juwelen in deze kleur, als knipoog naar haar familienaam. Omdat ze slanke polsen heeft, staan de bredere ontwerpen haar opvallend goed.

Grijze parels Oranje edelstenen

De meiden dichtbij

Máxima’s favoriete armband debuteert in mei 2011. Voor de veertigste verjaardag van zijn vrouw bestelt Willem-Alexander bij juwelier Steltman een armband met gouden schakels en vijf grote, opvallende edelstenen. Het kleurenpalet is uitgesproken bont voor een kostbaar juweel. Dat heeft een reden: in vijf schakels zijn de geboortestenen van de leden van het koninklijk gezin geplaatst. Zo verwijst de topaas naar december en dus naar Amalia. Onder deze steen staat bovendien haar naam gegraveerd. Máxima draagt het betekenisvolle geschenk bijna dagelijks. Zo heeft ze haar man en kinderen altijd een beetje bij zich.

Argentijns of Grieks?

Máxima heeft nog meer armbanden die naar haar gezin verwijzen. Zo heeft ze een diamanten armband met de initialen van de gezinsleden: drie keer een A, een W en een M. Tussen de schakels is een blauw oogje toegevoegd, dus vermoedelijk betreft het een Grieks geschenk. Daarnaast heeft ze nog een gouden armband waarbij de namen van haar dochters letter voor letter zijn gespeld. Omdat ze het juweel kort na het Argentijnse staatsbezoek voor het eerst droeg, én omdat tussen de namen van de prinsessen een Argentijns zonnetje prijkt, werd vermoed dat het een geschenk van president Macri was. Maar na een lange speurtocht kwam het echte verhaal naar boven; het juweel is ontworpen door Ivy Diamond Cole. De eigenaresse van dit label behoort tot Máxima’s Griekse kennissenkring.

Nog meer namen

Rond haar vijftigste verjaardag werd de koningin nog verrast met een geelgouden armband met rechthoekige schakels, waarop met sierlijke krullen de initialen van het koninklijk gezin zijn aangebracht. En als kers op de taart heeft ze nog een brede armband met haar eigen naam. Niet dat ze zichzelf ooit hoeft voor te stellen, maar raakt ze hem een keer kwijt, dan weet de eerlijke vinder wel waar hij of zij zich moet melden.

Geschenk voor 50ste verjaardag en armbandje van Dinh Van (en een haarelastiek)

Vintage en zelfgemaakt

Máxima’s voorliefde voor gefonkel met een verhaal is uiteraard ook bekend bij de prinsessen. Op jonge leeftijd maakten ze al armbandjes met hartjes voor haar. Destijds van kralen, maar tegenwoordig ligt het budget hoger. Zo heeft Máxima een gouden armband, waar met sierlijke letters ‘best mom ever’ in is gegraveerd. Armbanden met boze ogen zijn eveneens favoriet bij de koningin. Elke zomervakantie wordt er wel een nieuw exemplaar aan haar collectie toegevoegd. Sommige zijn heel subtiel en moet je bijna met een loep zoeken. Anderen zijn juist groot en erg opvallend. Vooral de moderne ontwerpen van Marianna Lemos, een Londense societyvriendin met Griekse roots, worden enthousiast aangeschaft. Ook Máxima’s band met Argentinië valt van haar polsen af te lezen. Via de Argentijnse ontwerpster Lisi Fracchia Joyas kreeg de koningin een gouden armband in de vorm van de omtrek van het land. Als groot liefhebber van vintage heeft Máxima ook enkele bekende klassiekers in haar bezit. Een gouden Cartier met olifanten bijvoorbeeld. Het ontwerp werd eind jaren 60 op de markt gebracht en is nog altijd erg in trek. Omdat de lijn niet meer verkocht wordt via het Franse juweliershuis, moet je een dergelijke armband via via verkrijgen. Máxima verkreeg de hare vermoedelijk via prinses Christina, die voor haar overlijden een deel van haar juwelen verkocht aan koning Willem-Alexander.

Omtrek van Argentinië, Grieks touwtje martaki

Less is…

Al met al heeft Máxima een dure en bonte verzameling armbanden, die veel vertelt over haar kleurrijke leven, smaak en karakter. Voor Máxima geen ‘less is more’, maar ‘less is a bore’.