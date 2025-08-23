Maxwell: Sarah was drijfveer achter vriendschap Andrew en Epstein

Volgens Ghislaine Maxwell was Sarah Ferguson, de ex-vrouw van prins Andrew, de drijvende kracht achter de vriendschap tussen hem en Jeffrey Epstein. Dat blijkt uit transcripten die het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft gedeeld in de zaak rondom de veroordeelde zedendelinquent, die in 2019 in zijn cel stierf.

“Ik heb hem niet aan prins Andrew of aan Sarah Ferguson voorgesteld”, zegt Maxwell over haar oude vriend Epstein. “Dat is gewoon niet waar. Ik zou hen nooit aan elkaar hebben voorgesteld, dat zou nooit in mij opgekomen zijn. Ik kon me niet voorstellen dat zij vrienden zouden zijn”, aldus de voor sekshandel veroordeelde Maxwell. Volgens haar is er “niets wat hen verbindt”.

Epstein en Andrew ontmoetten elkaar volgens Maxwell in een wijngaard in Nantucket en onderhielden daarna “een zeer goede relatie”. “Ik denk dat Sarah daar de drijfveer van was”, stelt Maxwell, die zegt geen contact met de Britse prins te hebben gehad. “Ze ontmoetten elkaar en zagen elkaar nog twee of drie keer zonder mij. Ik weet dit, omdat ik geïrriteerd was en me buitengesloten voelde en niet gerespecteerd. Ik kon me Epstein en Andrew niet samen voorstellen. En ik denk dat Sarah met Jeffrey probeerde aan te pappen, als ik eerlijk ben. Het irriteerde me allemaal en ik was er boos om.”