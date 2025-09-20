Media: Charles en Camilla in oktober naar Vaticaanstad

De Britse koning Charles en koningin Camilla brengen volgende maand een bezoek aan Vaticaanstad. Dat melden verschillende Britse media, die zich baseren op paleisbronnen. Volgens The Sun zal het bezoek ongeveer twee dagen duren.

Het koningspaar zal onder anderen paus Leo ontmoeten. Het wordt de eerste ontmoeting van Charles met de paus, die in mei van dit jaar werd geïnaugureerd als hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.

Charles en Camilla brachten in april nog een staatsbezoek aan Italië. Toen brachten ze ook een privébezoek aan toenmalig paus Franciscus.