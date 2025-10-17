Media: Charles overweegt titel Andrew af te nemen

Koning Charles overweegt prins Andrew zijn titel als hertog van York af te nemen. Ook wordt hij mogelijk geschrapt uit de Orde van de Kousenband, de oudste ridderorde ter wereld. Dat melden diverse Britse media op basis van bronnen rond het hof.

Andrew wordt al jaren achtervolgd door schandalen. Donderdag meldde The Telegraph dat Andrew tussen 2018 en 2019 minstens drie ontmoetingen heeft gehad met een hooggeplaatste Chinese functionaris die centraal staat in een spionagezaak in Peking. Volgens de krant leverde het nieuws vrijdag hoog overleg op het paleis op en “overweegt de koning alle opties”. Eerder werd het schrappen van zijn titel nog als een stap te ver beschouwd.

Voor het afnemen van Andrews hertogdom is een wet van het parlement nodig, maar die zou waarschijnlijk steun krijgen van de regering, vooral als de koning erachter staat. Volgens The Times wordt echter gehoopt dat Andrew vrijwillig afstand doet van de titel voordat hij daartoe gedwongen wordt.

The Times stelt dat er “bezorgdheid” en “onrust” binnen het hof is na de voortdurende onthullingen over Andrews banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn contacten met China.