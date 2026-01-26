Media: Deens koningspaar dit jaar naar Australië

De Deense koning Frederik en koningin Mary brengen later dit jaar een bezoek aan Australië. Dat schrijven verschillende Deense media. Volgens media als Ekstra Bladet zou het Deense koningspaar in maart het geboorteland van de koningin bezoeken.

De Australische premier Anthony Albanese liet onlangs in een radio-interview vallen dat het Deense koningspaar naar zijn land zou komen. “Koningin Mary komt hierheen. Ik weet niet zeker of we de data publiekelijk bekendgemaakt hebben, maar het is leuk. Koningin Mary en koning Frederik”, zei Albanese volgens een transcript van het gesprek op zijn website.

Het Deense hof heeft de reis naar Australië nog niet bevestigd. Deze week is het koningspaar ook op reis, voor een staatsbezoek aan Estland en Litouwen.