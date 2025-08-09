Media: Deense kroonprins Christian heeft relatie

Deense media weten het zeker: kroonprins Christian is verliefd. De oudste zoon van koning Frederik is deze week op het Deense festival Smukfest samen met een vrouw gezien, met wie hij al enige tijd een relatie zou hebben.

Op foto’s van SE og HØR is te zien dat de 19-jarige Christian het erg naar zijn zin heeft met de vrouw, die vorige week ook al met hem in Cannes en St. Tropez zou zijn geweest. Volgens Billed Bladet gaat het om Emma Nygaard (19). Ze was in april een van de gasten op het 18e verjaardagsfeest van Christians zusje prinses Isabella.

Het hof geeft geen commentaar op de geruchten over een eventuele relatie tussen Christian en Emma. Het paleis beschouwt dat als privé.