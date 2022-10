Media die pand van Amalia publiceerden betreuren huidige situatie

Media die, voordat bekend was dat prinses Amalia werd bedreigd, beelden deelden van het pand in Amsterdam waar ze zou gaan wonen “betreuren” het dat ze door bedreigingen niet meer naar buiten kan. “Ik betreur het ten zeerste dat de prinses op dit moment niet haar gewone leven kan leiden. Het is buitengewoon verdrietig om te moeten constateren dat wij tegenwoordig kennelijk in een wereld leven waarin bepaalde personen permanent beveiligd dienen te worden”, laat oud-Weekend-hoofdredacteur Bart Ettekoven desgevraagd weten aan het ANP.

Weekend publiceerde, destijds onder leiding van Ettekoven, beelden van de studentenwoning van de prinses. Dat was volgens hem een weloverwogen beslissing. “Er werd in die periode al wekenlang gespeculeerd over de nieuwe studentenwoning van Amalia in Amsterdam. Collega-bladen publiceerden zelfs verkeerde adressen, gebaseerd op niet goed geïnformeerde bronnen. Toen wij erachter kwamen waar de prinses daadwerkelijk ging wonen hebben wij dat gebracht. Vroeg of laat zou immers toch uitlekken waar de prinses zou gaan wonen”, legt hij uit.

Hij heeft de keuze gemaakt “met in mijn achterhoofd bijvoorbeeld de woning van haar vader Willem Alexander in Leiden. Het was algemeen bekend waar hij in die tijd woonde. Ook de adressen en woningen van andere royals in Nederland zijn veelvuldig in de media.”

Afgewogen manier

Ook RTL Boulevard koos ervoor het beeld te delen. “Destijds was het nieuws en hebben we zoals vele andere media ervoor gekozen dit nieuws te brengen. Op een afgewogen manier door enkel de buitenkant van het pand te tonen en geen informatie over straat en huisnummer”, laat het programma desgevraagd weten. “Toen bekend werd dat er dreiging is richting Amalia hebben we ook op een afgewogen manier besloten om dit niet meer te laten zien. Dat ze bedreigd wordt en daardoor beperkt is in haar bewegingsvrijheid is ronduit verschrikkelijk.”

Yvonne Coldeweijer, de vrouw achter juicekanaal Life of Yvonne, zegt alleen “een stukje van de straat” van het studentenhuis van Amalia te hebben gedeeld dat overeenkomt met de publicatie in weekblad Weekend. “Ik zou nooit iemands adres op Instagram zetten, dat is privé.” Wel denkt Coldeweijer dat criminelen die “kwaad willen doen toch wel kwaad doen”. “Daar hebben ze ons niet voor nodig, om het adres van Amalia te achterhalen.”