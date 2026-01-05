Media: Harry krijgt weer beveiliging in Verenigd Koninkrijk

Het lijkt een kwestie van tijd voordat de Britse prins Harry weer automatisch wordt beveiligd als hij in het Verenigd Koninkrijk komt. Dat schrijven verschillende Britse media als The Independent en The Times. De zoon van koning Charles was de afgelopen jaren verwikkeld in een rechtszaak over de beveiliging van hem en zijn gezin in zijn vaderland.

Harry, die sinds 2020 in de Verenigde Staten woont met zijn gezin, had het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken aangeklaagd omdat zijn politiebescherming was stopgezet. Hij verloor deze rechtszaak afgelopen mei. In oktober schreef de prins een brief naar binnenlandminister Shabana Mahmood en diende hij een formeel verzoek in voor een nieuwe risicobeoordeling. Dat volgde op een bezoek aan het VK in september. Toen zou een stalker “op een steenworp afstand” van de prins zijn gekomen.

De prins heeft bij eerdere bezoeken in het Verenigd Koninkrijk wel bescherming gehad, maar zijn veiligheid werd per bezoek bekeken. De Mail on Sunday schrijft dat de herinvoering van automatische gewapende beveiliging voor de prins een zekerheid is. “Het is een formaliteit”, stelt een bron. Het Uitvoerend Comité voor de Bescherming van Royalty en Publieke Figuren (RAVEC) zou binnen een paar weken uitspraak doen.

Volgens The Telegraph komt de hertog van Sussex later in januari weer naar het Verenigd Koninkrijk voor het begin van zijn zaak tegen uitgever Associated Newspapers.