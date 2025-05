Media: Ingrid Alexandra koos Australië om surfmogelijkheden

De keuze van prinses Ingrid Alexandra om in Australië te gaan studeren heeft mogelijk te maken met haar liefde voor surfen. Dat suggereren verschillende Noorse media maandag nadat het paleis had gemeld dat het oudste kind van kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit na de zomer met een studie begint in Sydney.

Ingrid Alexandra won in 2020 het Noorse kampioenschap surfen voor meisjes. “We kunnen aannemen dat de keuze voor Australië iets te maken kan hebben met de goede surfmogelijkheden”, zegt de Noorse koningshuisdeskundige Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen bijvoorbeeld tegen TV2. Hij noemt haar keuze voor de Universiteit van Sydney opvallend en “een stijlbreuk”. Haar vader Haakon studeerde in het Californische Berkeley in de Verenigde Staten en opa koning Harald en overgrootopa koning Olav gingen allebei naar het Britse Oxford.

De Universiteit van Sydney reageert tegenover de Noorse omroep NRK verheugd op de komst van Ingrid Alexandra. “We kijken ernaar uit haar te verwelkomen en haar te helpen zich aan te passen aan het universitaire leven en haar studies”, zegt vicepresident Kirsten Andrews. Ze hoopt dat de prinses, tweede in lijn van troonopvolging, “het maximale uit onze prachtige omgeving, clubs en lokale gemeenschappen haalt”.

De 21-jarige Ingrid Alexandra gaat een bachelor Sociale Wetenschappen volgen. De opleiding duurt drie jaar. Volgens het paleis heeft de prinses gekozen voor een specialisatie in internationale betrekkingen en politieke economie. Haar voorgangers volgden vergelijkbare studies.