Media: Juan Carlos was niet in Zwitserland na overlijden Irene

Koning Juan Carlos van Spanje bevond zich niet in Zwitserland rond het overlijden van zijn schoonzus prinses Irene. De vader van koning Felipe was zoals gemeld gewoon in Abu Dhabi, meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van bronnen.

Over het verblijf van Juan Carlos waren vraagtekens ontstaan, omdat er een foto was opgedoken met daarop de gepensioneerde koning. Het beeld zou op 15 januari in Genève zijn genomen, de dag dat er in Madrid afscheid werd genomen van Irene.

Destijds werd gemeld dat Juan Carlos daar niet bij kon zijn, omdat hij te zwak zou zijn om te reizen. Volgens zijn artsen was het fysiek te zwaar om in korte tijd van Abu Dhabi, waar Juan Carlos woont, naar Spanje te vliegen en vervolgens naar Griekenland voor de uitvaart van Irene. Bronnen zeggen tegen El Mundo dat de 88-jarige koning “erg aangedaan” was dat hij zijn familie niet kon steunen.

Juan Carlos is soms in Genève om zijn daar woonachtige dochter Cristina te zien.

Prinses Irene overleed eerder deze maand op 83-jarige leeftijd. Ze was de zus van Juan Carlos’ echtgenote koningin Sofía.